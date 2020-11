Nach Wien: Terrorwarnstufe in Belgien nicht angehoben - Es gilt aber erhöhte Wachsamkeit

Am Mittwoch traf sich der belgische Anti-Terrorstab zu Beratungen über die Bedrohungslage nach dem Anschlag in der österreichischen Hauptstadt Wien vor einigen Tagen. Doch die Analyse der Lage führt nicht zu einer Erhöhung der in Belgien geltenden Terrorwarnstufe. Allerdings gilt eine erhöhte Wachsamkeit in der Umgebung von neuralgischen Orten und Einrichtungen.