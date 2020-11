Mehrere flämische Städte lassen die Weihnachtsbeleuchtung schon anbringen: "Bringt Licht in diese dunkle Periode!"

Die Stadt Antwerpen wird dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung früher anbringen und leuchten lassen, als bisher. Da viele Straßen in der Hafenmetropole schon jetzt wie verlassen wirken und da die meisten Weihnachtsaktivitäten wohl oder übel ausfallen, soll zumindest „Licht in diese dunkle Periode“ gebracht werden. Antwerpens Schöffe für den öffentlichen Raum, Claude Marinower (Open VLD), ruft die Antwerpener Bürger dazu auf, sich der Initiative anzuschließen. Und in Landen in Flämisch-Brabant und in Bredene an der Küste leuchten die Weihnachtslichter schon jetzt…