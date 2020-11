Das "Visit Flanders Convention Bureau" ist mit dem ICCA Marketing Award ausgezeichnet worden

Nach Meldungen verschiedenster deutschsprachiger Medien aus den Bereichen Konferenz, Tourismus und Marketing hat sich das „Convention Bureau“ des flämischen Tourismusverbandes VisitFlanders in dieser Corona-Krise als eine vorbildlich arbeitende Institution erwiesen. Insbesondere der Konferenzsektor gehört neben dem Tourismus zu den am schwersten von der Krise getroffenen Branchen. Dem habe Visit Flanders etwas positives entgegengesetzt, so die Ansicht der entsprechenden Fachmedien, nach dem das „Visit Flanders Convention Bureau“ mit dem ICCA Marketing Award ausgezeichnet worden ist.