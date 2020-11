Der Verband der Modeläden will ab dem 1. Dezember auf Termin verkaufen

Mode Unie, der Verband der Modeläden, will auch während diesem zweiten Corona-Lockdown in Belgien wieder in den Verkauf gehen. Die belgische Bundesregierung hatte angeordnet, dass der Bereich „nicht notwendige Geschäfte“ schließen müsse. Dieser Beschluss soll aber am 1. Dezember neu bewertet werden. Jetzt prescht Mode Uni mit einem Vorschlag (oder ist es eine Forderung?) vor und will ab diesem Stichtag einen Verkauf auf Termin aufnehmen. Die Stadt Ostende bietet dem Einzelhandel jetzt eine Online--Alternative.