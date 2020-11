Europa League: Kein guter Tag für die belgischen Mannschaften

AA Gent hat es auch gegen Roter Stern Belgrad nicht geschafft, die ersten Punkte in der Europa League zu holen. In Belgrad unterlagen die „Buffalos“ mit 2:1. Die Gastgeber gingen nach knapp einer Viertelstunde durch ein Tor von Guélor Kanga in Führung. In der 32. Minute sorgte Vadis Odjidja (Foto oben) zwar für den Ausgleich, doch nach einer gespielten Stunde sorgte Aleksander Karai mit einem Freistoßtor wieder für die Belgrader Führung. In der Nachspielzeit verpasste Tim Kleindienst noch knapp den Ausgleich. In der Gruppe L führt die TSG Hoffenheim nach dem 5:0-Sieg gegen Slovan Liberec die Tabelle, gefolgt von Roter Stern. Liberec ist Tabellendritter und Gent ohne Punkt hält das Schlusslicht und ist wohl europäisch ausgezählt.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)