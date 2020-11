Konzertierungsausschuss: Neue Corona-Unterstützungen und Verlängerung bestehender Maßnahmen

Der Konzertierungsausschuss aus den Regierungen in Bund, Ländern und Regionen in Belgien hat am Freitag einige weitere Unterstützungsmaßnahmen für Personen und Unternehmen, die von der Coronakrise betroffen sind, verabschiedet. Neben einigen neuen Maßnahmen wurden bestehende Unterstützungen weiter verlängert, wie Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - Foto) mitteilte. Diese Maßnahmen gelten bis zum Ende des ersten Quartals 2021, also bis Ende März, können aber noch weiter verlängert werden.