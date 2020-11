Rekordmenge: 11,5 Tonnen Kokain Kokain im Antwerpener Hafen entdeckt

Die Ladung umfasste 11,5 Tonnen Kokain und ist eine der größten Mengen Koks, die weltweit bisher auf den Seeweg geschmuggelt werden sollte. Der Großhandelswert liegt bei 450 Mio. € und der Straßenverkaufswert beträgt mindestens das Doppelte davon. Die Schmuggler machten es sich nicht einfach, diese riesige Menge zu verstecken. Das Schiff aus Guyana kam nicht in Antwerpen an, sondern in Zeebrügge und der betreffende Container wurde auf ein Binnenschiff umgeladen, das nach Antwerpen fuhr. Von Zeebrügge aus verfolgte die Polizei diesen Container.

In diesem Zusammenhang kam es zu weiteren Hausdurchsuchungen in der Umgebung von Antwerpen und in den Niederlanden. Dabei wurden drei weitere Personen festgenommen. Die belgische Polizei arbeitet in diesem Fall eng mit ihren Kollegen aus den Niederlanden zusammen, leitet aber die Ermittlungen.