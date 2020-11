Die Corona- und Wirtschaftskrise hat Belgien bereits 17,5 Milliarden Euro gekostet

Die Kosten teilen sich der Bund und die Sozialversicherung in Höhe von 12,784 Milliarden Euro, Flandern (2,707 Milliarden Euro), Wallonien (1,377 Milliarden Euro), die Region Brüssel (443 Millionen Euro), der Verband Wallonie-Brüssel (189 Millionen Euro) und die Deutschsprachige Gemeinschaft (31 Millionen Euro), wie sie in dem am Freitag auf der Website der Kammer, dem ersten Haus des belgischen Parlamentes, veröffentlichten Dokument erklärt. Die Summe entspricht 3,9% des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Im Jahr 2021 dürften sich die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Krise für die belgischen öffentlichen Behörden insgesamt auf 3,049 Milliarden Euro belaufen (davon 2,1 Milliarden für den Bund und die Sozialversicherung), was 0,6% des BIP entspricht, so Frau De Bleeker, die sich in ihrer Erklärung auf Zahlen vom 27. Oktober stützte.