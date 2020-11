18,4 Grad heute Nachmittag in Ukkel: wärmster 8. November seit Beginn der Messungen

Heute Abend liegen die Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad. Am morgigen Montag beginnt der Tag teilweise bewölkt im Landesinnern und im Osten, und es bleibt stark bewölkt mit vielen tiefhängenden Wolken im Westen. Am Nachmittag wird es überall trocken, und von Süden und Südosten kommt es allmählich zu Aufheiterungen. Die Höchstwerte ändern sich kaum und liegen zwischen 13 Grad im Hohen Venn und 17 Grad in den Kempen. Am Montagabend liegen die Minima zwischen 2 Grad in den Ardennentälern und 10 Grad im Westen.

Der Dienstag beginnt sonnig, doch schon bald ziehen von Westen her Wolken auf. Tagsüber gibt es gelegentlich Regen oder einen Schauer, aber besonders am Abend und in der Nacht kann es im östlichen Teil des Landes intensiver regnen. Es ist mild mit Höchstwerten zwischen 12 Grad im Hohen Venn bis 14 Grad an der Küste.

Am Mittwoch wird es wechselhaft bis zeitweise stark bewölkt und es bleibt weitgehend trocken. Es wird wieder etwas kühler mit Höchstwerten von 9 Grad in den Ardennen bis 13 Grad im Landesinnern. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zieht eine Regenzone vorbei und es regnet in der westlichen Hälfte des Landes.