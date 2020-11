Flämische Erfolgsautorin Lize Spit nutzt Lockdown um Fortsetzung ihres Bestseller-Romans zu Ende zu bringen

Die flämische Autorin Lize Spit (Foto) nutzt den Lockdown, um die letzten Zeilen ihres zweiten Romans zu schreiben, einer Fortsetzung des Bestsellers "Het Smelt" ("Und es schmilzt", aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen, S.Fischer-Verlag), der in Flandern und anderswo in der Welt ein durchschlagender Erfolg war. "Mein neues Buch ist fast fertig, der Endpunkt ist in Sicht", freut sie sich auf Radio 2 (VRT). Der Kinofilm, der auf ihrem ersten Roman basiert, soll ebenfalls nächstes Jahr in die Kinos kommen.