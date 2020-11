"Justitia": Ab Dezember neues Gericht für große Prozesse auf dem alten NATO-Gelände

In einer zweiten Phase wird an dem Saal gearbeitet, wo der Hauptprozess stattfinden wird. Dies wird normalerweise eine Schwurgerichtsverhandlung sein. Hierfür wird der größten Raum auf dem ehemaligen NATO-Gelände umgebaut, der ehemalige Sitzungssaal. Daneben wird es acht weitere Räume geben, in denen die Zivilparteien den Prozess verfolgen können.

Natürlich müssen sie an der Verhandlung auch teilnehmen können, aber das ist vorgesehen. "Es wird eine Video- und Audioverbindung geschaffen, die in beide Richtungen funktioniert, so dass man das Verfahren perfekt verfolgen, aber auch sprechen kann, was dann im Hauptsaal vollständig verstanden und gesehen wird", sagt Wenke Roggen von der Bundesanwaltschaft.

Das Unternehmen, das den Umbau durchführt, als auch die Bundesstaatsanwaltschaft sind zuversichtlich, dass alles rechtzeitig in Ordnung sein wird. "Man hat mir versichert, dass es möglich ist und dass es gelingen wird. Sie tun auch alles, was möglich ist", sagt Wenke Roggen.