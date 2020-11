Mehr als ein Fünftel der Coronapatienten haben nach zwei Monaten immer noch Symptome

Die Ergebnisse der Corona-Umfrage der Universität Antwerpen an der fast 25.000 Menschen teilnahmen, zeigen, dass 22,4% der Patienten über zwei Monate nach ihrer Infektion immer noch Symptome des Coronavirus aufweisen. 65% der Personen, die an der Studie teilgenommen haben, kennen jemanden in ihrem Bekanntenkreis, der nach einer Coronainfektion schwer erkrankt ist. Im Zeitraum Juni bis September war es nur die Hälfte der Teilnehmer. Jeder sechste Teilnehmer weiß von jemanden, der an COVID-19 gestorben ist.