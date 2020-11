Premier De Croo: „Wenn die USA und Europa zusammenarbeiten, können wir in der Welt viel bewegen"

De Croo gratulierte Kamala Harris in einem separaten Tweet. "Wurde auch Zeit, dass es eine weibliche Vizepräsidentin gibt. Jemand, der für Hoffnung in den Vereinigten Staaten steht, die mit ihrer eigenen Vielfalt kämpfen. Es gibt dort eine unglaubliche Menge an Talenten, die durch alltäglichen Rassismus nicht zum Zuge kommen", sagte De Croo. Unser Premierminister nennt Belgien in dieser Hinsicht einen Vorreiter. Sophie Wilmès war vom 27. Oktober 2019 bis zum 1. Oktober 2020 die erste weibliche Premierministerin unseres Landes.