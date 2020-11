Angèle gewinnt den MTV EMA Award für den "Best Belgian Act"

Die Brüsseler Sängerin gewann diesen Preis vor den belgischen Acts Blackwave, IBE, Lost Frequencies und OT, die ebenfalls für unser Land nominiert waren.

In den vergangenen Jahren gewannen belgische Bands oder Musiker wie MATTN, Dimitri Vegas & Like Mike, Loïc Nottet oder Stromae einen MTV EMA Award für den „Best Belgian Act“. Angèle ist die erste belgische Künstlerin, die in ihrer Muttersprache Französisch singt und diesen Preis erhält.

Andere Preisträger der diesjährigen MTV EMA Awards waren die koreanische K-Pop-Gryuppe BTS, Lady Gaga, Yungblud, Cardi B, Coldplay, Haylay Williams, David Guetta, Doja Cat und Karol G.