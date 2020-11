Beeindruckend: Der Umzug der Feuerwehrauto-Sammlung von Aalst nach Weelde

Am Wochenende sprangen gleich mehrere Abschlepp- und Transportunternehmen ein, 25 an der Zahl, und sorgten für einen ganz besonderen Umzug, denn sie rückten mit schwerem Material an.

Zahlreiche Neugierige beobachten das einzigartige Geschehen. Von Samstagfrüh bis Sonntagabend wurde nonstop gefahren.

Das neue Feuerwehrmuseum in Weelde bei Ravels in der Provinz Antwerpen soll im Sommer 2021 eröffnet werden.