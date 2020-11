Blau statt grau: Neue Uniformen für die belgischen Eisenbahner

Die rund 4.300 belgischen Eisenbahner, die direkten Kontakt zu den Fahrgästen haben, sprich Zugführer und Schaffner, sowie die Personale in den Bahnhöfen, erhalten in der nächsten Zeit ihre neue Uniformen in dunkelblau mit hellblauen Akzenten. Diese Uniformen werden von dem belgischen Modeunternehmen Xandres hergestellt und wurden eine Zeit lang gründlichen Tests unterzogen.

Diese Uniformen sollen mehreren Ansprüchen entsprechen: Sie sollen modern und zeitlos sein, aber auch elegant und funktional. Sie müssen komfortabel sitzen. Deshalb sind einige Details auch elastisch angefertigt, damit sie sich mitbewegen, wenn ein Zugbegleiter aus- oder einsteigt. Die Bahn hat auch den Aspekt Nachhaltigkeit mit einbezogen, denn die alten Uniformen werden recycelt. Auch die neuen Uniformen werden nach ihrer Nutzung der Wiederverwertung zugeführt.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)