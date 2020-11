Belgiens Gesundheitsminister bleibt angesichts eines baldigen Corona-Impfstoffs vorsichtig

Inzwischen setzen sich Experten mit dem Impfstoff auseinander

Gesundheitsminister Vandenbroucke erwähnte bereits den komplizierten Umgang mit dem Impfstoff. Dieser muss offenbar bei Minus 70°C aufbewahrt und transportiert werden. Roel Gevaerts, Transport-Volkswirt an der Universität von Antwerpen (UA), rät dabei zur bewährten Technik des Kühlens mit Trockeneis und schickt eine Warnung an Politik und Medizin gleich hinterher, indem er empfiehlt, auch dieses Kühlmittel rechtzeitig zu bestellen: „Innerhalb der nächsten Monate gehe ich davon aus, dass ein großer Mangel an Trockeneis herrschen wird!“

Der Impfspezialist Pierre Van Damme, ebenfalls UA, ist begeistert von der Aussicht auf einen Impfstoff von Pfizer und BioNTech im Laufe des kommenden Frühjahrs, doch vorher sei in Belgien noch einiges zu regeln: „Das sind vielversprechende Resultate, doch in Sachen Regelungen müssen noch einige Riesenschritte gesetzt werden.“

Man wisse nicht, bevor man einen Impfstoff auf den Markt bringt, wie lange dessen Antistoffe und die Immunität der Zellen aktiv bleiben: „Die entsprechenden Testresultate erfolgen erst in den kommenden Monaten. Was wir auch nicht wissen ist, in welchem Maße Impfstoffe verhindern, dass man das Virus weitergibt, wenn man infiziert ist. Weitere Forschungen müssen ihren Fokus also auf die Ansteckungsmöglichkeit legen.“

Prof. Van Damme ruft Politik und Behörden dazu auf, ein Drehbuch auszuarbeiten, das vorgibt, wie dieser Impfstoff verteilt im Land verteilt werden soll und wie er verabreicht werden wird. Auch er erinnert daran, dass Transport und Lagerung bei Minus 70°C kein leichtes Unterfangen sind.