Belgiens neue Regierung will eine "Cybereinheit" für das Verteidigungsministerium

Belgiens Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) will eine „Cybereinheit“ ins Leben rufen, die in etwa das gleiche militärische Gewicht haben soll, wie die anderen Waffengattungen zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Bis 2025 soll, so die Ministerin in ihrem Plan für ihre Legislaturperiode, „der Aufbau einer vollwertigen Komponente“ in diesem Bereich abgeschlossen sein.