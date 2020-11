Flandern will die Schwerindustrie bis 2050 in Richtung Klimaneutralität bewegen

Flandern investiert seit einigen Jahren in das sogenannte „Moonshot“-Innovationsprogramm. Jährlich fließen 20 Mio. € aus der flämischen Landeskasse in die Basisforschung nach neuen Technologien, um den CO²-Ausstoß zu vermindern und um die Schwerindustrie Schadstoff-ärmer zu gestalten. „Da sehen wir jetzt die ersten Resultate von“, so Ministerin Crevits am Dienstag bei der Vorstellung der Deloitte-Studie.

Crevits spricht hier von einer Win-Win-Situation: „Wir investieren in große Projekte, wo wir weltweit mit Trendsetter sein könnten. Ein Unternehmen ist spitze, wenn es solche Innovation nutzt und damit einen seht schönen Klimagewinn verbucht.“ Inzwischen wird in dieser Hinsicht nicht nur in die Unternehmen investiert, sondern auch in die Beschäftigten, so Crevits: „Wir sehen, dass Umschulungen der Beschäftigten innerhalb des Umbaus der Schwerindustrie erforderlich sind.“