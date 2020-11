Jungfernflug: Ein Airbus-Tankflugzeug für die belgische Luftwaffe

Die Maschinen sind in den Niederlanden eingeschrieben und auch das belgische Exemplar wird von Eindhoven aus eingesetzt, wo 25 Belgier eingesetzt sind. Drei Maschinen stehen aber auch in Köln am Luftwaffenstützpunkt Wahn. Die Flugzeuge werden in einer Art Pool eingesetzt, an dem alle beteiligten Länder beteiligt sind. Müssen z.B. Menschen aus dem einen oder anderen Land kurzfristig evakuiert werden, können auch diese Maschinen mit ihren jeweiligen Personalen rasch eingesetzt werden.