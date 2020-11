Der Brexit bedeutet für Belgiens Zoll und für die Lebensmittelbehörde deutlich mehr Arbeit

Auch auf die Zollbehörden kommt wesentlich mehr Arbeit zu, denn z.B. über die belgischen Häfen kommen viele Waren und Güter aus Großbritannien auf das europäische Festland. Und im umgekehrten Fall ist das auch so. Die Briten führen sehr viele Lebensmittel aus der EU ein und dabei spielen Nahrungsmittel aus Belgien eine große Rolle.

Problematisch wird in jeder Hinsicht auch der Umgang mit den britischen Behörden, denn Großbritannien führt ein eigenes Grenzsystem nach und nach ein. Dadurch rechnen die Behörden in Belgien mit langwierigen Verzögerungen, was z.B. die erforderlichen Zertifikate für den Export von hiesigen Produkten auf die britischen Inseln betrifft. Je deutlicher die britischen Vorschriften danach denen der EU entsprechen, je weniger Anpassungen müssen hier vorgenommen werden.