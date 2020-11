Waffenstillstand: Gedenken in Ypern und am Grab des unbekannten Soldaten in Brüssel

Auch die traditionsreichen Feierlichkeiten zum 11. November am Menen-Tor in Ypern in Westflandern fielen dieses Jahr eher klein aus. Aus-Corona-Gründen durfte dieses Jahr nur ein einziger Flügelhornspieler die „Last Post“ spielen. Zu den diesjährigen Ehrengästen gehörte auch Belgiens neuer Premierminister Alexander De Croo (Open VLD), der das Gedicht „For The Fallen“ von Laurence Binyon zu Ehren der während des Ersten Weltkriegs gefallenen Soldaten aus Großbritannien und dem Commonwealth vortrug.