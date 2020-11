Waffenstillstandstag: 11. November, der Tag der Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs

An jedem 11. November gedenkt Belgien dem Ende des Ersten Weltkriegs, der sich zu großen Teilen hier abgespielt hat. Inzwischen ist der „Waffenstillstandstag“ aber zum Gedenktag für die Opfer aller Kriege geworden, die nach 1914 ausgebrochen sind. In ganz Belgien werden an diesem Tag jedes Jahr auf den Soldatenfriedhöfen und an den Denkmalen für „Unbekannte Soldaten“ oder andere „Kriegshelden“ Kränze niedergelegt und Zeremonien erinnern an die Ereignisse. Dieses Jahr fallen viele dieser Veranstaltungen durch die Coronakrise aber aus oder finden in sehr kleinem Rahmen statt.