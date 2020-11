"Bitte kein Fun-Shoppen" - Warnschilder an der Grenze zwischen Flämisch- und Niederländisch-Limburg

Die Bürgermeister der flämischen Grenzgemeinden Lanaken und Riemst in der Provinz Limburg folgen einer niederländischen Initiative und wollen versuchen, ihre Bürger davon abzuhalten, in den niederländisch-limburgischen Nachbargemeinden auf Einkaufstour zu gehen. In diesen Corona-Zeiten, in denen gerade in Belgien und in den Niederlanden hohe Ansteckungszahlen herrschen, sollte die Grenze nur zu wichtigen Einkäufen überschritten werden. Leuchtschilder der lokalen Polizei an der Grenze (Foto) erinnern an diesen Aufruf.