Herdenimmunität in Belgien? Nur 10 bis 20 % der Menschen haben nach der zweiten Coronawelle Antistoffe

Sciensano untersucht, wie schon im Zuge der ersten Welle, gemeinsam mit dem Roten Kreuz die Blutproben von Spendern, um nachzuschauen, ob sich Antistoffe, die eventuell Schutz gegen Covid-19 bieten können, darin finden lassen. Bisher wurden dabei 13.153 Blutproben auf Antistoffe analysiert. Der aktuelle Wert wurde Mitte Oktober ermittelt und betrug lediglich 6 % aller Analysen.

Diese Zahl ist in etwa mit der von Mitte Juni, also knapp am Ende der ersten Viruswelle zu vergleichen. Doch der aktuelle Wert sei mit Vorsicht zu genießen, heißt es dazu bei Sciensano, denn die zweite Welle sei noch voll im Gange und man könne lediglich die jetzt bekannte Zahl als Untergrenze annehmen.