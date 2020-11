Belgischer Denksportverlag geht in britische Hände – warum Kreuzworträtsel und Sudoku so erfolgreich sind

In den letzten Jahren ist das Unternehmen zügig gewachsen, auch in der Corona-Krise, sagte CEO Philip Alberdingk Thijm in „De wereld vandaag“ auf Radio 1. „In den letzten Jahren waren viele Leute an den Bildschirm ihres Computers und Smartphones gekettet, aber wir beobachten eine starke Entwicklung zur „digitalen Entgiftung“. (…) Wenn man den ganzen Tag am Bildschirm sitzt, möchte man abends abschalten.“

Aber nicht nur das Bedürfnis, abzuschalten, erklärt den Erfolg von Sudoku, Tectonic und anderen Rätseln und Denkübungen, so Alberdingk Thijm. „Ein weiterer starker Trend sind gesunde Hirnzellen. Rätsel lösen hilft in dieser Hinsicht.“