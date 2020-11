Corona in Belgien: weniger Krankhausaufnahmen und über 14.000 Tote

In der Woche vom 4. bis 10. November sind im Schnitt jeden Tag 201 Patienten an oder mit Corona gestorben. Dabei handelt es sich um einen Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Aus den neuesten Zahlen des belgischen Gesundheitsinstituts Sciensano geht auch hervor, dass seit der Registrierung der Corona-Fälle im März 14.106 Patienten an oder mit Corona gestorben sind.