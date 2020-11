Krankenhauspersonal bekommt extra Prämie

„Alle Männer und Frauen in unseren Krankenhäusern verdienen diesen Anreiz für ihre außergewöhnlichen Anstrengungen während der zweiten Corona-Welle“, so Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) in einer Mitteilung. „Nicht weil sie darum gebeten haben, sondern weil sie es verdienen, denn sie sind es, die den Betrieb jetzt zum zweiten Mal am Laufen halten.“

Die extra Prämie, die mit den Sozialpartnern vereinbart wurde, wird ihnen zusätzlich zum Konsumscheck von 300 Euro gezahlt. Im Laufe des nächsten Jahres will die Regierung auch untersuchen, wie die Lohn- und Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen strukturell verbessert werden können.