Patienten mit einer Diabetes Typ 2 drohen schwerer an Corona zu erkranken

Anlässlich des diesjährigen Weltdiabetestages lässt das Gasthuisberg-Krankenhaus in Leuven das Kunstwerk „Das Zeichen“ – Symbol für den Patienten – in Blau leuchten. Seit 2007 werden bekannte Gebäude in Blau getaucht, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Auch der Parthenon in Athen und das Empire State Building in New York sind seitdem bereits in Blau erschienen.