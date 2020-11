Vogelgrippe in Oostende: Federvieh muss ab Sonntag im Stall bleiben

Nach Warnungen vor einem Ausbruch der Vogelgrippe in Belgien sind gestern die ersten drei Fälle von Vogelgrippe an der Küste in Oostende aufgetaucht. Das meldet die Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette, FASNK. Professionelle Geflügelhalter müssen ihre Tiere seit Anfang November im Stall lassen. Die Stallpflicht gilt ab Sonntag auch für das Federvieh von privaten Haltern.