1.000 Tonnen schwere Bogenbrücke aus Stahl in Lummen errichtet

Die 1.000 Tonnen schwere Stahlbrücke ist eine technische Meisterleistung, so Frieda Brepoels von Amt für Wasserwege in Flandern. “Die Aufrichtung einer Brücke ist ziemliches spektakulär. Die vorherige Brücke ist erst vor 5 Monaten abgerissen worden. Die neue Bogenbrücke, die in einer Werkstatt zusammengebaut worden ist, wurde in Einzelteile auf dem Wasserweg zu ihrem Standort gebracht.”

Nach dem die Brücke an Ort und Stelle ist, muss sie noch auf den Brückenköpfen befestigt werden. Wenn alles klappt, können Autos im März über die Brücke fahren. Radfahrer können sie vielleicht schon im Januar überqueren, glaubt Brepoels. Die Brücke ist ein wichtiger Verbindungsweg für die Umgebung.