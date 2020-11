Teuerste Taube der Welt kommt aus Antwerpen: New Kim wird für 1,6 Mio. Euro ersteigert

New Kim, eine Top-Taube von Züchtern aus Berlaar in der Provinz Antwerpen, ist für einen Rekordbetrag von 1,6 Millionen Euro von einem anonymen Käufer aus China ersteigert worden. Damit pulverisiert sie den Weltrekord, der im letzten Jahr für die westflämische Taube Armando gezahlt worden war. "Der Käufer von New Kim ist derselbe wie der von Armando", sagt Nikolaas Gyselbrecht vom Auktionshaus Pigeon Paradise (PIPA) gegenüber VRT NWS. "Er wird die beiden wahrscheinlich paaren."