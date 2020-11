Nach verlängerten Herbstferien geht es morgen wieder zur Schule

Das gilt zumindest für die Kinder im Kindergarten, in der Primarschule und in der ersten Stufe des Sekundarunterrichts. Der flämische Bildungsminister Ben Weyts (N-VA) arbeitet zurzeit an einer Schnellteststrategie für die Schulen: “Die flämische Regierung hat 4 Millionen Schnelltests bestellt. Für die Schulen brauchen wir gut 1 Million Tests. Das dürfte klappen”, sagte Weyts im Sonntagsmagazin De zevende dag auf der VRT.