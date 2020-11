Die Roten Teufel gewinnen gegen England und bleiben an der Spitze ihrer Gruppe

Am Sonntag hat Belgien England mit 2:0 Toren in der Nations League besiegt. Youri Tielemans bescherte Belgien in der 10. Minute den ersten Treffer. Dries Mertens besiegelte in der 24. Minute der ersten Halbzeit das Endergebnis. Die belgische Nationalelf behält am vorletzten Spieltag der Nations League den ersten Platz in seiner Gruppe.