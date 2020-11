Reaktion der Dienststelle für Seniorenbetreuung auf AI-Bericht: Seniorenheime kamen erst an 2. Stelle

“Im Nachhinein hätte man es immer anders machen können”, sagte Moonens (Foto unten) gegenüber dem Vrt-Radio in “De ochtend”.

“Wir dürfen nicht vergessen, wie unerwartet und heftig die erste Welle einschlagen hat. Es gab zwar Pläne und Anweisungen, aber es fehlte ganz allgemein überall an Schutzausrüstung und Testmöglichkeiten. Die Krankenhäuser standen zurecht an erster Stelle, aber die Seniorenpflegeheime kamen erst an zweiter Stelle.”