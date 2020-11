Tagelang im Pyjama, zehn Tage ohne Wasser: erschütternder Bericht von Amnesty International über Seniorenheime in der Corona-Krise

In der Untersuchung fand die Menschrechtsorganisation auch heraus, dass kranke Bewohner nicht immer in ein Krankenhaus eingewiesen wurden. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen konnten während der Corona-Krise nur 57 Prozent der schwerkranken Bewohner in ein Krankenhaus verlegt werden, verglichen mit 86 Prozent vorher. Die Bewohner von Heimpflegezentren erhielte also nicht die bestmögliche Versorgung. Dem Bericht zufolge starben einige ältere Menschen infolgedessen vorzeitig.