Wer darf heute wieder in Flandern zur Schule?

Die Schulen können den Halbtagspräsenzunterricht organisieren, wie es ihnen selbst am praktischsten erscheint, sagt Lieven Boeve, Generaldirektor der katholischen Schulen in Flandern. Einige Schulen lassen die Hälfte der Schulbevölkerung eine Woche im Fernunterricht, während die andere Hälfte Präsenzunterricht erhält. In der darauffolgenden Woche wird gewechselt. An anderen Schulen folgt die eine Klasse dem Kontaktunterricht am Vormittag und die andere Klasse am Nachmittag mit einem Wechsel in der folgenden Woche.