Neue Website hilft Nicht-Muttersprachlern mit ihrem geschriebenen Niederländisch

Die VRT, der öffentlich-rechtliche Rundfunk Flanderns, das Institut für lebende Sprachen der Universität Löwen (ILT) und das Zentrum für den Gebrauch klarer Sprache Wablieft (dt.: Wie bitte) haben sich zusammengeschlossen, um einen digitalen Online-Assistenten zu entwickeln, der Nicht-Muttersprachlern des Niederländischen bei ihren Schriftsprachkenntnissen hilft. Das ILT verfügt über große Erfahrung im Unterrichten von Niederländisch als Fremdsprache, während Wablief eine Zeitung in einfachem Niederländisch herausgibt, die sich an Menschen mit unterdurchschnittlichen Lesefähigkeiten und an Menschen, die die Sprache erlernen, richtet.