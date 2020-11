Polizei, Feuerwehr und Notarzt werden in Zottegem wegen zwei "Ertrunkenen" gerufen

Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen rückte am Montagnachmittag aus, um Ertrunkene aus einem Teich in Elene in der Nähe von Zottegem zu bergen. Das Erstaunen war groß, als die Rettungsdienste sahen, dass vier Beinen aus dem Wasser ragten. Hierbei handelte es sich um Beinimitationen, die zu einem gruseligen Spaziergangs entlang des Teiches gehören. Entlang des Teiches gibt es auch einen Galgen und eine Infokarte mit Informationen über den Spaziergang.

Bürgermeister Jenne De Potter war sich dessen sofort bewusst, als er an der vermeintlichen Unglücksstelle ankam: "Als ich ankam, bemerkte ich sofort, dass es sich nicht um echte Ertrinkende handelte. Aber man weiß nie, was in den Köpfen mancher Leute vorgeht, wenn sie eine solche Szene sehen". Trotz der Aufregung dürfen die Beine im Teich bleiben.