Werden Kneipen und Restaurants dieses Jahr noch mal öffnen? Absolut nicht sicher

Der Biostatistiker Niel Hens (Foto) glaubt nicht, dass Kneipen und Restaurants in diesem Jahr wieder ihre Türen öffnen werden. Das sagt er am Montagabend in der VRT-Talkshow "De Afspraak" (dt.: Das Rendezvous). Die Chance, dass die (teilweise) Wiedereröffnung der Schulen zu einem Aufflackern des Coronavirus führt, hält er gleichzeitig aber für gering.