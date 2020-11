Corona-Zahlen: im Schnitt 185 Corona-Todesfälle pro Tag, Zahl sinkt zum ersten Mal in der 2. Welle

Seit September geht die Zahl der Patienten, die an oder mit einer Corona-Infektion sterben, erstmals zurück. In der Woche vom 8. bis 14. November starben im Schnitt 185 Menschen pro Tag. Das sind 4,6 Prozent weniger als in der Woche davor. Dies geht aus den vorläufigen Zahlen des belgischen Gesundheitsinstituts Sciensano hervor.