Monumentale Coca-Cola-Leuchtreklame auf De Brouckèreplein soll verschwinden

Die Region Brüssel-Hauptstadt hat beschlossen, dass die große Coca-Cola-Leuchtreklame auf der Place de Brouckère in Brüssel verschwinden soll. Das ist es, was Bruzz schreibt. Die Lizenz für das legendäre Schild wurde verweigert, und es wurde eine Debatte darüber eröffnet, ob Werbung in dieser Form auf der Place de Brouckère noch erlaubt sein wird.