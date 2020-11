Weihnachten auf der Grand’Place: Der Baum kommt in diesem Jahr aus Robertville

Heute wird der Brüsseler Baum in Robertville, einem Dorf in der Provinz Lüttich, von Inter-Arbo gefällt. Inter-Arbo ist ein Unternehmen aus Sint-Pieters-Leeuw im Osten von Brüssel., das 117 Städte und Gemeinden in Belgien und in den Niederlanden mit Weihnachtsbäumen beliefert! Auch der Weihnachtsbaum auf dem Grote Markt in Leuven stammt von Inter-Abro, das etwa 1.000 Hektar Land im Hohen Venn besitzt.

“Viele Stadt- und Gemeindeverwaltungen schauen im Sommer selbst vorbei, um ihren Weihnachtsbaum für Dezember auszusuchen”, erklärt Pierre Demesmaeker von Inter-Arbo.

Weihnachtsbäume bei Inter-Arbo sind alle zwischen fünf und 25 Meter hoch. Für jeden gefällten Baum von über fünf Metern, pflanzen wir zehn neue, junge Bäume an, erklärt Demesmaeker.



Der Baum für die Grand’Place in Brüssel ist eine 18 Meter hohe Nordmann-Tanne. Sie wird am Donnerstagmorgen um 7 Uhr in Brüssel abgeliefert.



Nach den Feiertagen wird der Baum gehäckselt und als Mulsch verwendet.