15.025 Corona-Todesfälle in Belgien: Wer waren die Menschen hinter den Zahlen?

Den Statistiken zufolge sind etwas mehr Frauen als Männer an oder mit dem Corona-Virus gestorben: 7.654 (51 Prozent) gegenüber 7.344 (48,8 Prozent) Aber diese Zahlen vermitteln ein falsches Bild des Virus.

Dass in Belgien mehr Frauen als Männer an dem Virus gestorben sind, erklärt sich dadurch, dass Frauen älter werden als Männer", erklärt Sciensano-Epidemiologe Brecht Devleesschauwer: “Mehr als die Hälfte der Corona-Todesfälle sind über 85 Jahre alt. In dieser Altersgruppe gibt es mehr Frauen als Männer. Es sind also doch mehr Frauen an Corona gestorben als Männer” (59,8 Prozent in der Gruppe der über 85-Jährigen).

“Betrachtet man die Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen genauer, sieht man, dass viel mehr Männer an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind (65,3 Prozent laut Vrt-Redaktion)", so Devleesschauwer weiter: Man kann also auch nicht sagen, dass das Virus für Frauen gefährlicher ist. Denn, sobald jemand infiziert ist, ist das Risiko, an Corona zu sterben, größer bei einem Mann.”