Weihnachtsbaum auf dem Brüsseler Grand'Place stammt aus einem Hotelgarten in Robertville

Die Nordmann-Tanne kam Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr in der Früh mit einem Sondertransport auf dem Grand’Place von Brüssel an. Der 18 Meter hohe Weihnachtsbaum wird in Rot, Weiß und Goldt als Symbol für Erneuerung geschmückt.

Beim Baum handelt es sich um eine etwa 5 Tonnen schwere Nordmann-Tanne aus dem Garten des Hotels "La Chaumière du Lac" in Robertville im Hohen Venn. Damit bieten in diesem Jahr Privatpersonen der Gemeinde Brüssel einen Weihnachtsbaum an. In der Regel sind es andere Gemeinden.



“Dieser Baum war ein Familiengeschenk zu unserem ersten Weihnachtsfest als neue Hotelbesitzer vor 27 Jahren", erklären Brigitte und Didier Condat. "Wegen seiner Größe hätte der Baum bald gefällt werden müssen. Als Weihnachtsbaum für Brüssel geben wir ihm ein schönes Lebensende, denn sie wird Tausende Menschen froh machen”, freute sich Brigitte Condat, die sichtlich bewegt war.