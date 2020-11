Premier De Croo kündigt Weihnachten in Corona-Zeiten an: im kleinsten Kreise

"Bis Weihnachten sind wir das Corona-Virus noch nicht los. Niemand wird geimpft sein. Die Weihnachtsferien sind normalerweise dazu da, Zeit miteinander zu verbringen. Aber das können wir nicht in einer Zeit tun, wenn wir die anderen gefährden, oder? Weihnachten wird in diesem Jahr nicht wie in den vergangenen Jahren sein. Das scheint mir logisch”, meinte Alexander De Croo, der Weihnachten nur mit seiner Frau und seinen zwei Kindern verbringen will.

Der Premierminister gab zu, dass dies vielen schwer fallen wird, insbesondere denjenigen, die alleine leben.

Auch die Regeln für soziale Kontakte sollen beibehalten werden. Es sei noch zu früh, um bereits genaue Maßnahmen für die Festtage zu ergreifen. Die aktuellen Corona-Maßnahmen (nur ein “knuffelcontact” pro Familienmitglied) gelten mindestens bis zum 13. Dezember.