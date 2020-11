Wegen COVID-19: 5.000 Krebsdiagnosen weniger. „Therapien nicht länger hinauszögern"

Im Juli veröffentlichte die Stiftung Krebsregister bereits die Ergebnisse einer ersten Studie über die Folgen der Coronarrise. Die Studie zeigte, dass die Zahl der Krebsdiagnosen in den Monaten März und April fast halb so hoch war wie in den gleichen Monaten des Vorjahres.

In der Zwischenzeit konnte die Stiftung Krebsregister die Zahlen bis zum 18. September auf der Grundlage von Daten aus den Labors für pathologische Anatomie in unserem Land ergänzen. Es scheint, dass es zwischen dem 1. März und dem 18. September etwa 5.000 Krebsdiagnosen weniger gab als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das ist ein Rückgang von 14 Prozent. In einem coronafreien Jahr gibt es etwa 5.000 Krebsdiagnosen pro Monat.