Frau stürzt aus dem 5. Stock während einer Lockdownparty in Elsene: Lebensgefährlich verletzt

Die Polizei erhielt gegen 0.47 Uhr morgens einen Anruf wegen nächtlichen Lärms in der Hogeschoollaan in Elsene. Dort angekommen, stellten die Polizeibeamten fest, dass in dem Gebäude eine Party im Gange war. Die Partybesucher weigerten sich, die Polizei hineinzulassen, so dass Verstärkung gerufen wurde.

Eine der Streifen, die vor Ort eingetroffen waren, hörte plötzlich Geräusche an der Außenseite des Gebäudes, die aus dem Gang zu den Garagen kamen. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Frau handelte, die aus dem fünften Stock gefallen war. Der Vorfall ereignete sich, als die Polizei das Gebäude noch nicht betreten hatte.