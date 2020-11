Jogger verhaftet, der verdächtigt wird, in Waasmunster einen Hund erstochen zu haben

Die Straftat wurde am Samstagabend in der Donkerputstraat in Waasmunster verübt. Zwei Spaziergänger waren mit Hund Dribble (Foto) unterwegs, als sie einen Jogger begegneten. Der kleine Hund, ein Jack Russell, folgte dem Jogger. Der Mann zog jedoch ein Messer, stach auf das Tier ein und lief dann weiter. Der Hund starb an Ort und Stelle.

Die örtliche Polizeizone Hamme/Waasmunster veröffentlichte am Donnerstag Videoaufnahmen des möglichen Tatverdächtigen über Facebook. Der Jogger wurde von einer Überwachungskamera an einem Haus in der Neerstraat gefilmt. "Die Bilder führten zu einer schnellen Identifizierung des Verdächtigen, der in der Zwischenzeit verhaftet und verhört wurde", so der Staatsanwalt. "Es handelt sich um einen 43-jährigen Mann aus Lokeren. Er gesteht, dass er die Person ist, die den Hund erstochen hat".

Der Mann wird dem Untersuchungsrichter in Dendermonde wegen Tierquälerei und auch wegen eines Verstoßes gegen die Waffengesetzgebung vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft wird seine Verhaftung wegen Verstoßes gegen die Waffengesetzgebung beantragen.

"Der Mann kann nicht wegen der Tiermisshandlung verhaftet werden. Das Gesetz sieht bei Verstößen gegen die Schusswaffengesetzgebung die Möglichkeit der Festnahme durch den Untersuchungsrichter vor wegen Straftaten, die mit Haftstrafen bis zum einem Jahr bestraft werden können, was nicht bei Tierquälerei der Fall ist", erklärte der Staatsanwalt von Ostflandern.