N-VA bietet Wechselmehrheit an, um den Atomausstieg von 2025 zu verhindern

Bart De Wever (Foto), der Parteivorsitzende der flämischen Nationalisten N-VA, will die Mehrheitsparteien unterstützen, die die Kernkraftwerke nach 2025 offen halten wollen. Er sagte dies im Morgenmagazin von Radio 1 (VRT). Das Angebot gilt für die flämischen Sozialisten (SP.A) und Christdemokraten (CD&V), die jedoch dankend ablehnen. Anfang der Woche kündigte der größte belgische Stromproduzent Engie Electrabel den Atomausstieg an. Die belgische Bundesregierung kündigte den laut Koalitionsabkommen für 2025 an, will im Prinzip hierüber aber erst in einem Jahr definitiv entscheiden.